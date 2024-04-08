За последние несколько недель Россия нанесла удар по 80% обычных электростанций и половине гидроэлектростанций Украины. Это стало самым сильным ударом по энергетической системе с начала войны. Об этом заявил в понедельник министр энергетики Украины Герман Галущенко.

С конца марта Москва практически ежедневно наносит удары по энергосистеме Украины, вызывая масштабные перебои и отключения электроэнергии в Харькове, втором крупнейшем городе страны.

«До 80% тепловой генерации было атаковано. Более половины гидрогенерации и большое количество подстанций», — сказал Галущенко журналистам в Киеве.

«Это самая крупная атака на энергетический сектор Украины», — добавил министр.

При этом Галущенко отметил, что даже при самом неблагоприятном сценарии «тотального блэкаута» не произойдет.

«Всю генерацию мы не потеряем. Если посмотреть на энергетический микс, то атом вырабатывает более 50% электроэнергии в стране», — сообщил он.

До вторжения России производство электроэнергии в Украине было равномерно распределено между углем, природным газом, атомной энергией и небольшой долей гидроэлектростанций. Крупнейшая в стране атомная электростанция — Запорожская АЭС — находится под контролем России почти с самого начала войны.

Галущенко заявил, что «масштаб и последствия этих атак намного больше», чем у предыдущих, имевших место зимой 2022-2023 годов. Тогда миллионы людей страдали от морозов без электричества и отопления.

«Мы видим, что россияне модифицировали оружие», — сказал министр, добавив, что теперь они используют беспилотные летательные аппараты и ракеты иранского образца, которые наносят больше урона.