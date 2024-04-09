По информации ГУВД Ташкента, в Узбекистане активизированы операции по противодействию экстремизму и терроризму.

«Вчера в Ташкенте было проведено 45 обысков в квартирах граждан, присоединившихся к экстремистским радикальным группировкам. Подозреваемые задержаны», — сообщает ведомство.

За три месяца текущего года в Узбекистане было возбуждено 50 уголовных дел, связанных с экстремизмом и терроризмом. Помимо этого, за аналогичный период было составлено 188 административных протоколов, и в отношении 264 лиц были применены юридические меры в рамках борьбы с указанными преступлениями.

«Уважаемые граждане, избегайте членства в различных радикальных группах через социальные сети и не продвигайте их чуждые идеи. Всегда следите за тем, к каким группам ваши дети присоединяются в социальных сетях, какой контент они смотрят, видео и другие материалы», — призвали в ГУВД.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил усилить в республике меры по охране общественного порядка и предотвращению возможных терактов.

В администрации президента отметили, что в настоящий момент «нарастают новые угрозы и риски общественной безопасности». Президент дал поручение подготовить законопроект о сотрудничестве в сфере безопасности правоохранительных органов с представителями бизнеса и институтами гражданского общества.

«Конфликты на Ближнем Востоке и между нашими основными партнерами не урегулированы, к тому же международная обстановка стала более серьезной из-за страшного теракта в Подмосковье», – заявил Мирзиёев несколько дней назад во время своего выступления на сессии Ташкентского городского кенгаша народных депутатов.