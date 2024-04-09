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Украина бьет по военным объектам РФ
Ночью 9 апреля украинские беспилотники атаковали Борисоглебский учебный авиационный центр в Воронежской области РФ
Украина бьет по военным объектам РФ
Атака была операцией украинской военной разведки / Photo: Reuters
9 апреля 2024 г.

В ночь на 9 апреля Борисоглебский учебный авиационный центр в Воронежской области России подвергся атаке двух беспилотников. Согласно информации, полученной изданием «Украинская правда» от источников в ГУР Украины, эта атака была операцией украинской военной разведки.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об одном сбитом БПЛА, не уточнив, какое именно учреждение было атаковано.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории Воронежской области обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа. По предварительной информации, никто не пострадал. Последствия на земле уточняются», — сказал Гусев.

Министерство обороны России в свою очередь сообщает о двух сбитых БПЛА.

По информации российских телеграм-каналов, первый дрон врезался в фасад здания учебного авиационного центра подготовки летного состава имени Чкалова в Борисоглебске на уровне 4-го этажа около 3 утра. Через час туда же попал второй беспилотник. По некоторым данным, оба беспилотника взорвались.

По данным ГУР Украины, в результате атаки был поражен главный производственный цех. Кроме того, источник «Украинской правды» в ГУР опровергает информацию о том, что беспилотники были сбиты российской противовоздушной обороной, утверждая, что это не соответствует действительности.

В начале апреля в Татарстане украинскими дронами была атакована ОЭЗ «Алабуга», в которой по данным журналистов, было создано производство иранских ударных дронов «Шахед», принятых на вооружение российской армии под названием «Герань-2».

Этот инцидент стал первым ударом беспилотников по территории Татарстана с начала военных действий в Украине.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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