Более сотни человек собрались возле здания парламента в Тбилиси, чтобы выразить свое несогласие с новым законопроектом об «иностранных агентах».

Участники акции протеста развернули плакаты с надписями «Из-за российского закона мы теряем Европу», «Мы выбираем Европу, а не Россию», а также держали в руках флаги Грузии и Евросоюза. В районе проведения митинга присутствует полиция.

Более 400 неправительственных, образовательных организаций и медийных платформ призвали отказаться от законопроекта об «иностранных агентах» в Грузии. В своем заявлении они предупредили, что принятие этого закона может негативно отразиться на процессе евроинтеграции страны, подчеркивая его вредное воздействие на демократическое развитие Грузии.

«Этот закон является российским авторитарным инструментом подавления свободы слова. Его принятие сделает невозможным начало переговоров с ЕС в конце года», — говорится в заявлении.

5 апреля партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» представила законопроект «О прозрачности иностранного влияния» для повторного рассмотрения.

Законопроект предлагает ввести регистрацию организаций, которые считаются «проводниками иностранных интересов» в Грузии. Закон затрагивает некоммерческие организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, требуя от них ежегодной финансовой отчетности. При несоблюдении этих требований организации подвергнутся значительным штрафам.

Годом ранее аналогичный законопроект спровоцировал обширные протесты в Грузии, что вынудило правительство отказаться от его дальнейшей реализации. Недавнее возобновление обсуждения этого законопроекта вновь вызвало критику со стороны оппозиционных сил и президента Саломе Зурабишвили.

Президент осудила действия правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», охарактеризовав их как «саботаж усилий Грузии по интеграции в Европейский Союз».

Ранее парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе сообщил, что Зурабишвили намерена наложить вето на законопроект «О прозрачности иностранного влияния».