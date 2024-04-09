Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с лидерами исламских стран. Как сообщает Управление коммуникаций Администрации президента, турецкий лидер обсудил с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом вопросы двусторонних отношений, глобальную повестку, а также последние теракты, произошедшие в Пакистане.

Глава государства выразил соболезнования семьям погибших и заверил, что Пакистан благодаря государственному опыту преодолеет это трудное время. Оба лидера также поздравили друг друга с праздником Ураза-байрам.

В отдельном разговоре с султаном Омана Хейсамом бин Тариком президент Эрдоган обсудил турецко-оманские связи и ситуацию в секторе Газа. Он заявил о необходимости активизировать усилия по прекращению израильских ударов по палестинским территориям и обеспечению беспрепятственного доступа гуманитарной помощи в регион.

Президент Турции подчеркнул важность сплоченности исламского мира для решения этого вопроса. Главы двух государств также поздравили друг друга с праздником.