ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган созвонился с исламскими лидерами
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с премьер-министром Пакистана и султаном Омана, в ходе которых были затронуты двусторонние отношения, региональная повестка и ситуация в секторе Газа
Президент Эрдоган созвонился с исламскими лидерами
Президент Реджеп Тайип Эрдоган / Фото: Администрация президента / Others
9 апреля 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с лидерами исламских стран. Как сообщает Управление коммуникаций Администрации президента, турецкий лидер обсудил с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом вопросы двусторонних отношений, глобальную повестку, а также последние теракты, произошедшие в Пакистане.

Глава государства выразил соболезнования семьям погибших и заверил, что Пакистан благодаря государственному опыту преодолеет это трудное время. Оба лидера также поздравили друг друга с праздником Ураза-байрам.

В отдельном разговоре с султаном Омана Хейсамом бин Тариком президент Эрдоган обсудил турецко-оманские связи и ситуацию в секторе Газа. Он заявил о необходимости активизировать усилия по прекращению израильских ударов по палестинским территориям и обеспечению беспрепятственного доступа гуманитарной помощи в регион.

Президент Турции подчеркнул важность сплоченности исламского мира для решения этого вопроса. Главы двух государств также поздравили друг друга с праздником.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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