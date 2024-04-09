Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Ирака Абдуллатифом Рашидом, в ходе которого лидеры двух стран обсудили широкий круг вопросов двусторонних отношений и региональной повестки.

Как сообщает Управление коммуникаций администрации президента Турции, в ходе беседы были также рассмотрены отношения между Анкарой и Багдадом, борьба с терроризмом, реализация проекта «Путь развития», а также актуальные региональные темы.

Кроме того, Эрдоган и Рашид обменялись поздравлениями по случаю праздника Ураза-байрам, знаменующего окончание священного месяца Рамадан.