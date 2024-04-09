ТУРЦИЯ
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Президенты Турции и Ирака обсудили борьбу с терроризмом
Президенты Турции и Ирака в телефонном разговоре затронули вопросы двусторонних отношений, антитеррористической борьбы, проекта «Путь развития» и региональной повестки
Президенты Турции и Ирака обсудили борьбу с терроризмом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / Фото: Reuters / Others
9 апреля 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Ирака Абдуллатифом Рашидом, в ходе которого лидеры двух стран обсудили широкий круг вопросов двусторонних отношений и региональной повестки.

Как сообщает Управление коммуникаций администрации президента Турции, в ходе беседы были также рассмотрены отношения между Анкарой и Багдадом, борьба с терроризмом, реализация проекта «Путь развития», а также актуальные региональные темы.

Кроме того, Эрдоган и Рашид обменялись поздравлениями по случаю праздника Ураза-байрам, знаменующего окончание священного месяца Рамадан.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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