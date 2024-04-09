ПОЛИТИКА
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Шеф Пентагона не увидел геноцида палестинцев
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что у США нет доказательств совершения Израилем геноцида в секторе Газа
Шеф Пентагона не увидел геноцида палестинцев
Ллойд Остин / Фото: AP / Others
9 апреля 2024 г.

Министр обороны США Ллойд Остин во вторник отверг аргументы о том, что Израиль совершает геноцид против палестинцев в секторе Газа, передает слова чиновника Politico.

«У нас нет никаких доказательств [осуществления] геноцида Израилем в секторе Газа», – сказал Остин комитету Сената по вооруженным силам.

Стоит отметить, что все больше стран и международных организаций усматривают признаки геноцида в действиях Израиля по отношению к палестинцам в Газе. Ранее спецдокладчик ООН Франческа Альбанезе заявила, что «есть разумное основание полагать, что Израиль совершает преступление геноцида против палестинцев».

В декабре 2023 года ЮАР обратилась в Международный суд ООН в Гааге с требованием вынести решение о том, что своими действиями в секторе Газа Израиль нарушил обязательства, предусмотренные Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 1948 года.

В понедельник Никарагуа призвала Международный суд ООН заставить Германию прекратить военную помощь Израилю, утверждая, что «поддержка Берлина способствует актам геноцида».

По данным Министерства здравоохранения сектора Газа, жертвами действий Израиля с начала израильского вторжения стали более 33,3 тыс. человек, почти 76 тыс. получили ранения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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