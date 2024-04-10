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США запретят «Касперского» полностью
Сообщается о планах администрации президента США запретить частным компаниям и гражданам использовать продукты «Лаборатории Касперского»
США запретят «Касперского» полностью
США запретят «Касперского» полностью / Photo: Reuters
10 апреля 2024 г.

Администрация Байдена намерена запретить компаниям и гражданам в США пользоваться программным обеспечением «Лаборатории Касперского» — крупнейшей российской компании, специализирующейся на кибербезопасности. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников, осведомленных о ситуации.

Источники CNN заявляют, что запрет связан с «соображениями национальной безопасности». Считается, что программное обеспечение от «Касперского» может открыть российским спецслужбам возможности слежки за американскими гражданами и компаниями. Особый акцент делается на антивирусных программах компании.

Приказ находится в процессе доработки Министерством торговли США. Собеседники CNN утверждают, что запрет может вступить в силу уже в апреле.

В стране уже действуют ограничения на использование продуктов «Касперского», распространяющиеся на федеральные агентства — регуляции были введены еще в 2017 году в период президентства Дональда Трампа. Расширение запрета на частные компании и граждан является беспрецедентным до сих пор шагом. Представители компании протестовали против такого решения, заявляя об отсутствии доказательств связей «Касперского» с российскими властями.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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