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Армения об открытии границы с Турцией: станет «эпохальным событием»
Премьер Армении Пашинян заявил, что страна рассчитывает на реализацию договоренностей с Анкарой об открытии сухопутной границы для граждан третьих стран и владельцев дипломатических паспортов
Армения об открытии границы с Турцией: станет «эпохальным событием»
Никол Пашинян / Фото: Reuters / Others
10 апреля 2024 г.

Армения ожидает выполнения достигнутых и официально зафиксированных договоренностей в отношениях с Турцией, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

«В наших отношениях с Турцией, если можно так выразиться, мы находимся в ожидании, ждем реализации достигнутых и официально зафиксированных договоренностей, а именно открытия сухопутной границы Армения-Турция для граждан третьих стран и владельцев дипломатических паспортов», — сказал он.

По оценке Пашиняна, открытие армяно-турецкой границы станет «эпохальным событием для региона», поэтому Ереван продолжит усилия в этом направлении.

Ранее на Анталийском дипломатическом форуме глава МИД Армении Арарат Мирзоян рассказал о стремлении республики к нормализации отношений с Турцией и достигнутом соглашении об открытии границы для граждан третьих стран и лиц с дипломатическими паспортами.

«Как Республика Армения мы искренне желаем, чтобы государственные границы были открыты как можно скорее. Мы хотим установления дипломатических отношений и увеличения контактов между людьми и культурами», — отметил он.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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