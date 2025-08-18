Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме в понедельник заявил, что вступление Украины в НАТО не обсуждается. По его словам, вопрос о недопустимости членства Украины в альянсе поднимался «задолго до президента Путина». Вместо этого Трамп пообещал Киеву «очень хорошую защиту» и гарантии безопасности, не связанные с НАТО.

Трамп подчеркнул, что США и европейские страны предоставят Украине средства для сдерживания возможной агрессии, но без формального участия НАТО. Он отметил, что за поставки американского вооружения для Украины будут платить страны альянса.

«Мы предоставим им очень хорошую защиту, очень высокую безопасность. Это часть плана», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о предоставлении Украине гарантий, аналогичных статье 5 НАТО.

Зеленский, комментируя необходимые гарантии безопасности, заявил, что ему нужно «все». Он подчеркнул важность сильной украинской армии, оснащенной оружием, обучением, техникой и разведданными, а также необходимость поддержки США и европейских союзников.