Президент России Владимир Путин провел в понедельник серию телефонных переговоров с лидерами Бразилии, Индии и Южной Африки, чтобы обсудить итоги саммита с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин проинформировал президентов Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву, премьер-министра Индии Нарендру Моди и президента Южной Африки Сирила Рамафосу о результатах переговоров на Аляске. Кремль подчеркнул, что обсуждались перспективы урегулирования конфликта в Украине.

Звонки состоялись накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом, где он встретится с Дональдом Трампом и европейскими лидерами.