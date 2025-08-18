Президент России Владимир Путин провел в понедельник серию телефонных переговоров с лидерами Бразилии, Индии и Южной Африки, чтобы обсудить итоги саммита с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже, сообщила пресс-служба Кремля.
Путин проинформировал президентов Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву, премьер-министра Индии Нарендру Моди и президента Южной Африки Сирила Рамафосу о результатах переговоров на Аляске. Кремль подчеркнул, что обсуждались перспективы урегулирования конфликта в Украине.
Звонки состоялись накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом, где он встретится с Дональдом Трампом и европейскими лидерами.
Европейские лидеры вскоре прибудут в Белый дом для переговоров, однако, согласно официальному расписанию, президент США Дональд Трамп сначала проведет отдельную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским (примерно через час), и лишь затем к обсуждениям присоединятся европейские представители.
В преддверии переговоров в Белом доме Дональд Трамп заявил: «Я точно знаю, что делаю», подчеркнув намерение «остановить войну, а не продолжать ее». Президент США жестко раскритиковал оппонентов внутри страны, назвав их «глупыми людьми без здравого смысла, интеллекта или понимания», которые «лишь усложняют урегулирование российско-украинского конфликта», и уверенно добавил: «Я это сделаю — у меня всегда получается!».