Путин звонит лидерам БРИКС
Российский президент обсуждает саммит на Аляске с лидерами БРИКС, Зеленский готовится к визиту в Белый дом, а Трамп обещает завершить войну
Президент России Владимир Путин провел в понедельник серию телефонных переговоров с лидерами Бразилии, Индии и Южной Африки, чтобы обсудить итоги саммита с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин проинформировал президентов Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву, премьер-министра Индии Нарендру Моди и президента Южной Африки Сирила Рамафосу о результатах переговоров на Аляске. Кремль подчеркнул, что обсуждались перспективы урегулирования конфликта в Украине.

Звонки состоялись накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом, где он встретится с Дональдом Трампом и европейскими лидерами.

Европейские лидеры вскоре прибудут в Белый дом для переговоров, однако, согласно официальному расписанию, президент США Дональд Трамп сначала проведет отдельную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским (примерно через час), и лишь затем к обсуждениям присоединятся европейские представители.

В преддверии переговоров в Белом доме Дональд Трамп заявил: «Я точно знаю, что делаю», подчеркнув намерение «остановить войну, а не продолжать ее». Президент США жестко раскритиковал оппонентов внутри страны, назвав их «глупыми людьми без здравого смысла, интеллекта или понимания», которые «лишь усложняют урегулирование российско-украинского конфликта», и уверенно добавил: «Я это сделаю — у меня всегда получается!».

