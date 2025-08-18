Ультраправый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что у премьер-министра Биньямина Нетаньяху «нет мандата» на заключение соглашения о прекращении войны в секторе Газа и освобождении заложников. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X, комментируя последнее предложение ХАМАС о перемирии. Бен-Гвир подчеркнул, что не поддерживает подобное соглашение.

Ранее, после заключения предыдущего перемирия, Бен-Гвир уже покидал правительство и теперь вновь угрожает выйти из правящей коалиции, если Нетаньяху подпишет перемирие с палестинским движением.

Тем временем лидер оппозиционной партии «Национальное единство» Бени Ганц настаивает, что у правительства есть поддержка большинства депутатов для возвращения заложников. В своем заявлении он подчеркнул: «У правительства есть явное большинство и широкая поддержка для возвращения заложников. Нетаньяху, сейчас не время колебаться, а время принимать правильные решения для народа Израиля и его безопасности».

Накануне главный переговорщик палестинского движения ХАМАС Халиль аль-Хайя представил премьер-министру Катара Мухаммаду бин Абдулрахману аль-Тани обновленное предложение о перемирии, которое было охарактеризовано посредниками как гибкое.