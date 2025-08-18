Ультраправый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что у премьер-министра Биньямина Нетаньяху «нет мандата» на заключение соглашения о прекращении войны в секторе Газа и освобождении заложников. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X, комментируя последнее предложение ХАМАС о перемирии. Бен-Гвир подчеркнул, что не поддерживает подобное соглашение.
Ранее, после заключения предыдущего перемирия, Бен-Гвир уже покидал правительство и теперь вновь угрожает выйти из правящей коалиции, если Нетаньяху подпишет перемирие с палестинским движением.
Тем временем лидер оппозиционной партии «Национальное единство» Бени Ганц настаивает, что у правительства есть поддержка большинства депутатов для возвращения заложников. В своем заявлении он подчеркнул: «У правительства есть явное большинство и широкая поддержка для возвращения заложников. Нетаньяху, сейчас не время колебаться, а время принимать правильные решения для народа Израиля и его безопасности».
Накануне главный переговорщик палестинского движения ХАМАС Халиль аль-Хайя представил премьер-министру Катара Мухаммаду бин Абдулрахману аль-Тани обновленное предложение о перемирии, которое было охарактеризовано посредниками как гибкое.
Новое предложение палестинской стороны предусматривает освобождение 10 израильтян в обмен на 150 палестинских заложников в течение 60-дневного перемирия, передают местные СМИ со ссылкой на источники.
Как и в предложении, разработанном ранее в этом году спецпосланником США Стивом Уиткоффом, новый план предусматривает начало переговоров об условиях постоянного прекращения огня одновременно со стартом 60-дневного перемирия. По словам арабского дипломата, посредники рассчитывают достичь соглашения по этим деталям к окончанию двухмесячного временного прекращения огня.
В январе министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир сделал скандальное заявление, признав, что на протяжении всего 2024 года израильское правительство неоднократно срывало соглашения о прекращении огня и обмене пленными, прямо возложив ответственность за отсутствие перемирия на еврейское государство. «В прошлом году, используя нашу политическую власть, нам раз за разом удавалось препятствовать заключению этой сделки», — признался он.
С начала военной кампании 7 октября 2023 года израильская армия разрушила до 88% гражданской инфраструктуры в Газе. Общее число погибших достигло 62 004, раненых – 156 230, большинство из которых — женщины, дети и пожилые люди.