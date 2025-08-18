Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для переговоров с президентом США Дональдом Трампом в преддверии общей встречи с европейскими лидерами. Главы государств поприветствовали друг друга перед журналистами, сделав совместные фотографии, после чего проследовали внутрь для обсуждения.
Зеленский, в отличие от прошлых встреч, был одет в костюм, что исключило прежние споры о его внешнем виде.
Трамп выразил уверенность в возможности трехсторонней встречи с участием России, США и Украины для урегулирования конфликта. Он заявил, что Владимир Путин «хочет прекращения конфликта», и подчеркнул, что мирное решение должно быть устойчивым.
На вопрос, является ли эта встреча финальной для поддержки Украины со стороны США, Трамп ответил: «Я никогда не скажу, что это конец. Люди гибнут, и мы хотим это остановить». Он также отметил, что к концу дня уточнит, возможно ли размещение американских войск в Украине.
Зеленский, отвечая на вопрос о готовности к территориальным уступкам, заявил о необходимости дипломатического решения конфликта. Он поблагодарил Трампа за усилия по прекращению боевых действий и отдельно отметил письмо первой леди Мелании Трамп к Путину, в котором она призвала защитить детей и будущие поколения.
Отвечая на тему участия войск США в гарантиях безопасности для Украины Трамп не стал исключать такую возможность. «Когда речь идет о безопасности, будет оказана значительная поддержка... Они [украинцы] — первая линия обороны на передовой», — заявил он, отметив, что Соединенные Штаты продолжат оказывать помощь украинской стороне.
Трамп добавил, что конфликт в Украине завершится, так как этого хотят все стороны и весь мир, но сроки пока оценить невозможно. Он выразил надежду, что сегодняшние переговоры создадут условия для трехсторонней встречи, которая, по его словам, дает «разумный шанс» на прекращение войны. Встреча с европейскими лидерами, запланированная на сегодня, станет продолжением обсуждений о путях достижения мира.