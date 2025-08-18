Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для переговоров с президентом США Дональдом Трампом в преддверии общей встречи с европейскими лидерами. Главы государств поприветствовали друг друга перед журналистами, сделав совместные фотографии, после чего проследовали внутрь для обсуждения.

Зеленский, в отличие от прошлых встреч, был одет в костюм, что исключило прежние споры о его внешнем виде.

Трамп выразил уверенность в возможности трехсторонней встречи с участием России, США и Украины для урегулирования конфликта. Он заявил, что Владимир Путин «хочет прекращения конфликта», и подчеркнул, что мирное решение должно быть устойчивым.

На вопрос, является ли эта встреча финальной для поддержки Украины со стороны США, Трамп ответил: «Я никогда не скажу, что это конец. Люди гибнут, и мы хотим это остановить». Он также отметил, что к концу дня уточнит, возможно ли размещение американских войск в Украине.