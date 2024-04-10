Пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан отреагировала на заявление полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимира Якушева о влиянии Казахстана на паводковую ситуацию в России.

«Отметим, что вода по реке Тобол поступает из России. И, соответственно, решения о сбросах воды принимаются, исходя из потоков, которые приходят по российской стороне. Поэтому говорить о том, что это Казахстан влияет на паводки в России, некорректно. Это не соответствует действительности», — заявили в пресс-службе.

Пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана уточнила, что со 2 апреля казахская сторона регулярно информирует Россию о принимаемых решениях касательно сбросов воды по реке Тобол.

«Стороны круглосуточно обмениваются информацией по мере увеличения или уменьшения сбросов. И о каких-либо несогласованных действиях речь не идет. Казахстанская сторона готова и дальше продолжать сотрудничество, обмен информацией в духе добрососедского партнерства с российской стороной», – отметили в ведомстве.

Ранее полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев заявил, что в ситуации с паводками в Курганской и Тюменской областях РФ необходимо учитывать такой фактор, как система водохранилищ в Казахстане.

«Когда у нас вот такие вот зимы и когда у нас достаточно большое количество снега, и в водохранилище скапливается достаточно большой запас воды, то нам есть в этом плане, что отработать с нашими коллегами [из Казахстана], чтобы сброс водохранилищ этой воды был более согласован, правильным и более ровным», — сказал Якушев.

В 2024 году паводки превратились в серьезное стихийное бедствие, охватившее как Казахстан, так и Россию. По оценкам экспертов, ущерб от этих паводков стал самым значительным за последние 80 лет.