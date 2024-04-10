В среду президент США Джо Байден принял в Белом Доме премьер-министра Японии Фумио Кисиду. Визит нацелен на укрепление и развитие оборонного партнерства между Вашингтоном и Токио.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида подтвердил президенту США Джо Байдену свою решимость в отношении поддержки Украины и продолжения политики санкционных ограничений против России.

«Я выразил готовность продолжать политику жестких санкций против России. Также я буду активно поддерживать Украину», - заявил Кисида на пресс-конференции в Белом доме.

Фумио Кисида также отметил, что стороны в ходе консультаций подчеркнули важность «мира и стабильности в Тайваньском проливе».

Кроме того, президент США Джо Байден и японский премьер-министр подтвердили важность продолжения диалога с Китаем.

«Мы продолжим наш диалог с Китаем и будем сотрудничать с Китаем в решении общих проблем. Политика Японии, которой я последовательно придерживаюсь, заключается во всестороннем развитии наших взаимных стратегических отношений с Китаем и установлении конструктивных и стабильных японо-китайских отношений посредством усилий обеих сторон», - отметил Кисида.

В ходе пресс-конференции президент Байден также подчеркнул, что США готовы к переговорам с Северной Кореей без предварительных условий.

«Мы и сами открыты к диалогу с КНДР в любое время и без предварительных условий», — заявил Байден.