Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале об атаке, в результате которой погибли трое граждан России, включая двух детей.

Согласно его заявлению, 10 апреля украинский БПЛА сбросил взрывное устройство на автомобиль, в котором находились гражданские.

«С украинского БПЛА было сброшено взрывное устройство на гражданский автомобиль в селе Апанасовка Кореновского района. К несчастью, три человека, которые в этот момент находились в машине, погибли, среди них двое детей», - утверждает российский чиновник.

Роман Старовойт также сообщил, что в среду украинскими силами были обстреляны несколько населенных пунктов в Кореневском и Глушковском районах. В результате обстрелов были повреждены линии электропередачи, в связи с чем часть жилых домов оказалась без электроснабжения.

Украинские военные и областные власти вечером в среду также сообщили об обстреле Одесской области, проведенном российскими войсками. В результате обстрела погибли четыре человека, среди которых десятилетняя девочка. 14 человек получили ранения, одному из раненых из-за тяжести травм было проведено ампутирование нижних конечностей. Об этом сообщил офис Генерального прокурора Украины.

Согласно первичным данным, удар был нанесен ракетой типа «Искандер-М». Власти утверждают, что в результате обстрела пострадала транспортная инфраструктура.

В тот же день обстрелу подверглось село Липцы в Харьковской области, где в результате погибли три человека, включая двух женщин и 14-летнюю девочку. Двое были ранены осколками — женщина, работавшая в аптеке, и 16-летний подросток. Помимо этого, два мирных жителя получили ранения в городе Волчанск.