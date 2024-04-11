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США простят Ассанжа?
Президент США Джон Байден заявил, что рассматривает вопрос о том, чтобы снять обвинения с Джулиана Ассанжа и остановить запрос об экстрадиции
США простят Ассанжа?
Джулиан Ассанж / Photo: AFP
11 апреля 2024 г.

США рассматривают просьбу Австралии прекратить преследование основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом заявил в среду американский президент Джо Байден. Ранее в феврале премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе присоединился к призыву парламентариев в адрес США и Великобритании вернуть Ассанжа на родину. Альбанезе призвал Вашингтон отклонить запросы об экстрадиции основателя WikiLeaks.

В среду в ходе интервью президента США спросили о парламентском запросе Австралии.

«Мы рассматриваем этот вопрос», — ответил Байден.

В четверг премьер-министр Австралии Альбанезе сказал, что комментарии Байдена «обнадеживают» и он «все более оптимистичен в отношении результата».

Американские прокуроры хотят судить основателя Wikileaks по 18 пунктам — почти все по Закону о шпионаже — в связи с обнародованием конфиденциальных военных документов США и дипломатических сообщений, касающихся войн в Афганистане и Ираке.

Ассанж основал сайт Wikileaks в 2006 году. Он утверждает, что опубликовал более 10 млн документов, в том числе множество конфиденциальных или закрытых официальных сообщений, связанных с войной, шпионажем и коррупцией. 2010 году он опубликовал видеозапись с американского военного вертолета, на которой видно, как убивают мирных жителей в иракской столице Багдаде.

В настоящее время 52-летний журналист находится в Великобритании. Прошло пять лет с тех пор, как он был заключен в тюрьму Белмарш после отказа Эквадора предоставлять ему убежище в здании посольства, где он провел около 7 лет. Его должны были экстрадировать в марте, но этот процесс был приостановлен после того, как Высокий суд Лондона заявил, что США должны гарантировать, что ему не грозит смертная казнь.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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