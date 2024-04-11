Израильские источники канала CNN сообщили, что ХАМАС во время переговоров в Каире дал понять, что у него нет 40 израильских заложников, необходимых для первой фазы соглашения о прекращении огня. Это вызывает опасения, что погибших заложников может быть больше, чем известно общественности, отмечает американский телевещатель.

Согласно предварительному проекту сделки между Израилем и ХАМАС, в течение первых шести недель перемирия палестинское движение должно освободить 40 израильских заложников, включая всех женщин, а также больных и пожилых мужчин.

В обмен на это сотни палестинских заключенных будут освобождены из израильских тюрем. Израиль с октября задержал свыше 6 тыс. палестинцев, в том числе жителей оккупированного Западного берега. Большинство из них находятся в тюрьмах без доступа адвокатов, а также без выдвижения против них каких-либо обвинений: это означает, что они не знают, ни за что их задержали, ни когда освободят.

Источники CNN также предполагают, что живых заложников, отвечающих предложенным критериям, осталось меньше 40. Неспособность или нежелание ХАМАС сообщить Израилю, каких заложников освободят живыми, остается серьезным препятствием для заключения сделки, отмечают израильские источники.

Потому Тель-Авив настаивает на том, чтобы ХАМАС дополнил первоначальный список освобождения молодыми заложниками-мужчинами, включая солдат. На протяжении месяцев переговоров после последнего прекращения огня Израиль неоднократно просил предоставить список заложников и информацию об их состоянии.

ХАМАС отказался, утверждая, что ему нужен перерыв в боевых действиях, чтобы отследить и собрать заложников. Считается, что большинство из почти 100 заложников, которые остаются в живых, — это солдаты израильской армии или мужчины призывного возраста.

Источники CNN полагают, что ХАМАС попытается использовать их на более поздних этапах, чтобы попытаться добиться более значительных уступок, включая освобождение большего числа высокопоставленных заключенных и окончательное прекращение войны.

10 апреля канцелярия премьер-министра Израиля сообщила, что из 129 заложников, захваченных 7 октября, как минимум 33 погибли.