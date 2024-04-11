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Италия зовет «глобальный юг» на G7
Италия намерена пригласить на июньский саммит G7 лидеров ряда африканских и южноамериканских государств
Италия зовет «глобальный юг» на G7
Джорджа Мелони, председатель Совета министров Италии / Photo: Reuters
11 апреля 2024 г.

Италия планирует пригласить на саммит лидеров стран G7 ряд южноамериканских и африканских стран, включая Аргентину, Египет и Тунис. Об этом агентству Reuters сообщил источник, близкий к этому вопросу. Он также упомянул Кению, Алжир и представителей Африканского союза.

Саммит лидеров G7, на котором председательствует Италия, пройдет в Борго Эгнация, курорте на юго-востоке региона Апулия с 13 по 15 июня.

Ранее в январе агентство Reuters сообщало, ссылаясь на источник в правительственных кругах Рима, что поддержка Украины и искусственный интеллект будут основными темами июньской встречи «Большой семерки». В числе ключевых тем саммита собеседники Reuters назвали войну в Газе, продовольственную безопасность и развитие Африки.

В группу «Большой семерки» или G7 входят США, Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия и Япония. В период с 1997 по 2014 группа называлась G8 и включала Россию. РФ покинула «Большую восьмерку» после аннексии Крыма и вторжения в Украину в 2014 году.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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