Вооруженные силы России вынуждены отвечать на удары Украины по российским энергетическим объектам, от которых ранее в зимний период воздерживались. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с его белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«К сожалению, мы наблюдали серию ударов по нашим энергообъектам в последнее время и вынуждены были отвечать. Я хочу подчеркнуть, мы, исходя из гуманитарных соображений, зимой не наносили никаких ударов, не хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее. Но после серии ударов по нашим энергообъектам мы вынуждены отвечать», — сказал Путин.

Глава российского государства добавил, что такие удары являются частью стратегии по демилитаризации Украины, поскольку они ведут к обесточиванию украинского военно-промышленного комплекса.

Как ранее писал TRT на русском, в ночь на 11 апреля ВС РФ выпустили более 40 ракет и 40 беспилотников по энергетическим объектам в пяти регионах Украины, включая Киевскую, Запорожскую, Харьковскую, Львовскую и Одесскую области. Серьезные повреждения получила Трипольская ТЭС в Киевской области, которая вырабатывала до 57% всей электроэнергии столичного региона Украины.

«Ключевой энергетический объект, вырабатывающий до 57% всей электроэнергии столичного региона Украины, получил значительные повреждения и фактически полностью разрушен в результате российского нападения 11 апреля», — сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, энергетическая система страны переживает самый серьезный натиск с февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение.

Крупная частная энергетическая компания ДТЭК сообщила, что потеряла 80% своей генерирующей мощности из-за российских атак с 22 марта.

Самая тяжелая ситуация наблюдается в Харьковской области, где после ударов России без электричества остались свыше 200 тыс. человек.

До этого неоднократно сообщалось от прилетах украинских беспилотников по российским НПЗ, в результате чего были повреждены некоторые установки.