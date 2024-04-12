Министр обороны Германии Борис Писториус сравнил действия президента России Владимира Путина в войне с Украиной с тем, как Адольф Гитлер аннексировал территорию Чехословакии в 1938 году.

Немецкий министр подчеркнул, что тогда, 80 лет назад, сдача Судетской области Чехословакии не помогла «усмирить агрессора», Берлин начал войну на всем европейском континенте. Потому сейчас, подчеркнул Писториус, Европе следует готовиться к крупномасштабному нападению со стороны России.

«Путин не остановится, когда закончится война против Украины. Это так же ясно, как в случае с Гитлером, который тоже всегда говорил, что не остановится», — сказал Писториус на презентации новой книги о британском премьер-министре Уинстоне Черчилле, который руководил Великобританией во время Второй Мировой войны.

Столкнувшись с войной, люди выбирают лидера, «которому они доверяют и за которым следуют, даже если он представляет мир в неприглядном свете», — сказал Писториус, говоря о Черчилле.

Министр обороны, которого считают возможным преемником Шольца, на прошлой неделе призвал федеральное правительство ослабить ограничения на заимствования Германии. Политик отметил, что это должно помочь укрепить вооруженные силы страны после того, как в 2027 году будет исчерпан специальный внебюджетный фонд в размере €100 млрд.

«Мы должны вернуть эту страну [Германию] в состояние, в котором она сможет защитить себя, — сказал Писториус. — Мы должны решить сейчас, хотим ли мы подготовиться к тому, что реальная угроза со стороны Путина материализуется, или же мы хотим облегчить ему задачу».

В феврале президент Украины Владимир Зеленский также сравнил Путина с нацистским руководителем, назвав президента РФ «вторым Гитлером».