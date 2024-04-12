В ходе рейдов израильских сил и погромов поселенцев на Западном берегу были убиты три палестинца. В пятницу израильские силы застрелили двух палестинцев, включая члена группы ХАМАС, в ходе операций на оккупированном Западном берегу. Палестинское Министерство здравоохранения сообщило о гибели по меньшей мере одного человека в результате погрома израильских поселенцев возле Рамаллы.

Израильские военные утверждают, что Мохаммед Омар Дарагмех, описываемый как глава инфраструктуры ХАМАС в районе долины Иордана в Тубасе, был убит во время перестрелки с силами безопасности. В его автомобиле было обнаружено несколько видов оружия и военное снаряжение, включая автоматические винтовки.

Другой человек был застрелен израильскими силами во время рейда в лагере беженцев Аль-Фараа в Тубасе, сообщает официальное палестинское информационное агентство ВАФА.

Позднее в пятницу Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что один человек был застрелен в аль-Мугайере недалеко от оккупированного города Рамалла на Западном берегу, когда десятки еврейских поселенцев устроили погром в их деревне. Неясно, был ли он застрелен израильскими силами или поселенцами.

Местный совет аль-Мугайера пока оценивает ущерб после крупнейшего погрома. Во время нападения около 400 вооруженных поселенцев, поддерживаемых военными, в деревне произошла стрельба. Израильтяне подожгли несколько домов и автомобилей.