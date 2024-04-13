В субботу днем в крупном торговом центре Бонди-Джанкшен в Сиднее произошла резня с применением ножа. По данным полиции, шесть человек погибли, а несколько получили ранения различной степени тяжести, включая маленького ребенка.

Помощник комиссара Энтони Кук сообщил, что нападавший «нанес ножевые ранения примерно девяти людям, двигаясь по торговому центру». По его словам, «службы экстренной помощи сообщили, что восемь человек были доставлены в больницы региона. Некоторые из раненых находятся в критическом состоянии».

Кук отметил, что нападавший действовал в одиночку и «больше нет никакой угрозы». Он был застрелен женщиной-полицейским, которая была вызвана в торговый центр людьми, убегавшими с места происшествия.

«Офицер преследовала мужчину с ножом, пытаясь догнать его, когда тот повернулся к ней лицом и поднял оружие. Тогда офицер открыла огонь и тем самым спасла жизни», — пояснил Кук.

Полиция заявила, что мотив нападавшего пока неясен, но нет признаков того, что это было преступление на почве ненависти. Инцидент произошел в богатом Восточном пригороде Сиднея Бонди-Джанкшен.