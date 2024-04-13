Согласно информации Associated Press, основанной на данных от двух высокопоставленных американских чиновников, Китай значительно увеличил объемы продаж в Россию различного оборудования, включая станки и микроэлектронику, которые используются Россией в военных действиях против Украины.

«Россия предпринимает самое амбициозное расширение военного потенциала с советских времен и в более сжатые сроки, чем мы считали возможным в начале этого конфликта. Мы считаем, что одним из самых кардинальных шагов, которые мы можем предпринять сейчас для поддержки Украины, состоит в том, чтобы убедить КНР прекратить помогать России восстанавливать ВПК. России будет трудно поддерживать свои военные проекты без участия КНР», — заявил источник.

Отмечается, что в 2023 году около 90% всех российских закупок микроэлектроники, применяемой в производстве ракет, танков и самолетов, пришлось на долю Китая. В последнем квартале предыдущего года почти 70% станков, на сумму в 900 млн долларов, импортированных Россией, были поставлены из Китая.

Кроме того, Китай поставляет России нитроцеллюлозу для использования в боеприпасах, оптические компоненты для танков и бронетехники, а также двигатели для дронов и ракет. Также сообщается о сотрудничестве китайских и российских компаний в сфере совместного производства дронов на территории России.

По данным американской разведки, Китай также поддерживает Россию, предоставляя спутниковые снимки и помогая в усилении космического потенциала, что увеличивает угрозу со стороны России для Европы в будущем.

При этом ни китайские, ни американские официальные лица не подтверждают прямых поставок вооружений. Вместо этого Россия обращается за поставкой оружия к странам, находящимся под международными санкциями, таким как Северная Корея и Иран.

Ожидается, что госсекретарь США Энтони Блинкен поднимет вопросы косвенной поддержки России Китаем на предстоящей встрече министров иностранных дел стран G7.

По информации Associated Press, в апреле Блинкен также планирует совершить визит в Пекин.