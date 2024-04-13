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Иран заранее предупредил США о нападении
Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран заранее предупредил США о нападении на Израиль.
Иран заранее предупредил США о нападении
Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян / Фото: AA / Others
13 апреля 2024 г.

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян заявил, что Иран предварительно предупредил Соединенные Штаты о своем нападении на Израиль. Об этом он сообщил в социальной сети Х, уточнив, что в рамках дипломатической деятельности провел переговоры с министрами иностранных дел Бельгии, Нидерландов, а также с представителями греческой администрации Южного Кипра.

«На повестку дня были вынесены террористическое нападение израильского режима на здание посольства Ирана в Дамаске, а также нарушения международного права и Венских конвенций. Я объяснил позицию нашей страны. Я подчеркнул, что необходимое предупреждение было дано США», - написал глава МИД Ирана.

Ранее Иран передал США сообщение, что в случае вмешательства в конфликт между Израилем и Ираном силы Соединённых Штатов в регионе будут атакованы. Об этом сообщало издание Axios со ссылкой на американские источники.

Иран нанес удары с использованием ракет и дронов по конкретным целям в Израиле в ответ на нападение на иранское консульство в Сирии.

Революционная гвардия Ирана выпустила заявление, в котором говорится: «Мы провели операцию с использованием беспилотников и ракет в ответ на преступление сионистского образования по нанесению удара по иранскому консульству в Сирии».

«Операция была проведена с применением десятков ракет и беспилотников для поражения конкретных целей на оккупированных территориях», — говорится в заявлении.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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