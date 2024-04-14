Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бёрнс обратился к главе турецкой разведки MİT Ибрагиму Калыну с просьбой выступить посредником в урегулировании напряженности между Ираном и Израилем. Об этом сообщают источники из сферы безопасности.

Глава ЦРУ Уильям Бёрнс позвонил Калыну в праздничные дни и попросил выступить посредником на фоне утверждений об атаке Ирана на Израиль. Бёрнс и Калын также обсудили переговоры о прекращении огня в секторе Газа.

После разговора с американским коллегой Калын провел встречу с представителями палестинского движения ХАМАС.