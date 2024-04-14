ТУРЦИЯ
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ЦРУ просит Турцию о помощи
ЦРУ просит главу MİT Ибрагима Калына стать посредником в урегулировании иранско-израильской напряженности
ЦРУ просит Турцию о помощи
Ибрагим Калын / Фото: АА / Others
14 апреля 2024 г.

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бёрнс обратился к главе турецкой разведки MİT Ибрагиму Калыну с просьбой выступить посредником в урегулировании напряженности между Ираном и Израилем. Об этом сообщают источники из сферы безопасности.

Глава ЦРУ Уильям Бёрнс позвонил Калыну в праздничные дни и попросил выступить посредником на фоне утверждений об атаке Ирана на Израиль. Бёрнс и Калын также обсудили переговоры о прекращении огня в секторе Газа.

После разговора с американским коллегой Калын провел встречу с представителями палестинского движения ХАМАС.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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