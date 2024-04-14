Вчерашняя воздушная атака Ирана на Израиль, как и ожидалось, окончилась безрезультатно. Атака была осуществлена в основном с использованием беспилотных летательных аппаратов «Шахед-136» и множества дальнобойных ракет. «Хезболла» на юге Ливана также поддержала атаку Ирана запуском сотен ракет.

Однако большая часть иранских беспилотников была уничтожена еще до достижения цели. Практически все ракеты, находившиеся в воздушном пространстве Иордании, были перехвачены системой ПРО «Железный купол» прежде, чем достигли Израиля. Кроме того, в воздушном пространстве были выявлены и американские самолеты, взлетевшие с территории Иордании и соседних стран, с целью проведения превентивных мер.

Сообщается только о попадании одной ракеты на территорию Израиля, но точных данных о жертвах и разрушениях нет.

Перед тем как беспилотные летательные аппараты Ирана достигли Израиля, представитель Ирана в ООН заявил, что «на этом операция Ирана завершена». Все это явно демонстрирует, что атаки Ирана не были направлены на нанесение ущерба Израилю и получение реальной мести, а были скорее предназначены для того, чтобы показать общественности, что Иран выполнил данное обещание и восстановил пострадавший имидж государства. Как можно иначе объявить об окончании военной операции, не зная результатов вашего нападения?

Это не первая показательная акция Ирана с целью сохранить лицо. Напомним, что бывший президент США Дональд Трамп в одном из выступлений заявил, что Иран заранее предупредил его, когда он был президентом, о планах ударить по американской базе в Ираке. Затем Тегеран, беспомощно выпустив несколько ракет по этой базе, создал видимость, что отомстил за Касема Сулеймани.

В подобном ключе была выполнена и вчерашняя «акция устрашения» против Израиля. Согласно отчетам, США ранее предупреждали обе стороны о необходимости сдержанности и призывали избегать масштабных операций, которые могли бы привести к эскалации и войне.

После объявления Ираном о начале атаки вчера вечером Тель-Авив сообщил о встрече военного кабинета министров, а затем в течение нескольких часов ожидал прилета иранских беспилотников.

Однако стратегия Израиля в войне основана на доктрине превентивных ударов. Невозможно представить, чтобы такой сторонник войны, как Нетаньяху, который не соблюдает никаких международных правил, не начал превентивных атак на Иран, не ударил по Тегерану задолго до того, пока Иран ударит по еврейскому государству. Что же, Нетаньяху действительно сидел и ждал, пока Иран атакует и ракеты упадут на территорию его страны? Это явно похоже на предварительно обговоренную, допущенную и ограниченную операцию.

Военный кабинет Израиля передал Нетаньяху полномочия принятия решений о контратаках с целью возмездия. Помимо этого, Израиль созвал заседание Совета Безопасности ООН для осуждения нападения Ирана и с просьбой признать террористической организацией Революционную гвардию Ирана. Это свидетельствует о том, что процесс будет продолжаться в дипломатическом поле. Если в Израиле возникнет общественное давление, не исключается возможность удара по иранским территориям ограниченным числом ракет. Однако с течением времени вероятность этого снижается.

Еще одна деталь: если намерение Ирана было напасть на Израиль и отомстить, то почему тогда власти Тегерана объявили об окончании операции, когда беспилотные летательные аппараты еще не достигли Израиля? Завершение операции без информации о нанесенном ущербе кажется скорее пропагандистскими мерами, нежели местью.

Возможно, на этот раз США, не видя необходимости в новой войне в регионе, смогли убедить Нетаньяху смириться с показательными ударами Ирана. Израиль не пострадал от «иранского возмездия», скорее, наоборот, после преступных действий в Палестине Тель-Авив умудрился вновь получить широкую международную поддержку в противостоянии с «иранской угрозой».

Это не касается только отношений с США; Израиль, показывая такую пассивность в ответ на атаку Ирана, вероятно, надеется изменить отношение к себе в западном мире.

Иран, в свою очередь, проводит это шоу в своих интересах, предоставляя Израилю новые возможности в вопросе Палестины. Пытаясь сохранить престиж государства и проводя координированные и договоренные бои, Иран, вероятно, продолжит манипулировать массами и строить свою систему власти.

Иран, похоже, одержал победу и провел свое шоу. Нетаньяху тоже остался в выигрыше. Ведь указав на «иранскую угрозу», ему удастся ослабить усиливающуюся критику как внутри страны, так и на Западе.