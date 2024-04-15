Министерство иностранных дел Таджикистана сообщило, что с 20 апреля страна вводит визовый режим для владельцев общегражданских заграничных паспортов Турции.

Напомним, ранее власти Турции также объявили о введении визовой системы для граждан Таджикистана.

7 апреля посольство Турции в Душанбе сообщило, что отмена безвизового режима для посещающих Турцию граждан Таджикистана — временная мера. «Оформление виз начнется 20 апреля 2024 года. До указанной даты возможна безвизовая поездка граждан Таджикистана в Турцию», — сообщило посольство Анкары в Душанбе.

Также в сообщении посольства отмечалось, что граждане, использующие Турцию как транзит, смогут проехать без визы.

5 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган своим указом отменил безвизовый режим между двумя странами. Причины этого решения не были озвучены.