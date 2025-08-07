Солидарность Сенегала с палестинским народом и его смелая позиция по отношению к Израилю служат примером для многих стран. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Сенегала Усманом Сонко.

Президент Турции отметил, что отношения с Сенегалом — страной, играющей ключевую роль на африканском континенте — продолжают активно развиваться.

«Сегодня мы обсудили возможности сотрудничества, прежде всего в сфере инвестиций и торговли, и укрепили договорную основу наших отношений», — сказал Эрдоган.

Он добавил, что в торгово-инвестиционном взаимодействии с Сенегалом имеются важные достижения: