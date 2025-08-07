Солидарность Сенегала с палестинским народом и его смелая позиция по отношению к Израилю служат примером для многих стран. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Сенегала Усманом Сонко.
Президент Турции отметил, что отношения с Сенегалом — страной, играющей ключевую роль на африканском континенте — продолжают активно развиваться.
«Сегодня мы обсудили возможности сотрудничества, прежде всего в сфере инвестиций и торговли, и укрепили договорную основу наших отношений», — сказал Эрдоган.
Он добавил, что в торгово-инвестиционном взаимодействии с Сенегалом имеются важные достижения:
«На первом этапе мы стремимся увеличить торговый оборот до 1 миллиарда долларов. В Сенегале уже работают 100 турецких компаний. Турецкие фирмы продолжают свою деятельность таким образом, чтобы способствовать достижению целей развития Сенегала».
Говоря об Африке, Эрдоган подчеркнул ее стратегическую значимость: «Африканский континент — это звезда нынешнего века, сияющая своей молодой рабочей силой и до сих пор не полностью раскрытыми красотами. Те, кто критикует партнерство Турции с Африкой, хотят загнать нашу страну в мелководье».
Президент также затронул ситуацию в Газе: «Мы обсудили происходящее в Газе. Сенегал всегда поддерживает инициативы, которые мы продвигаем в Организации Объединенных Наций. Его солидарность с палестинским народом и смелая позиция по отношению к Израилю — пример для многих», — отметил он.
«Наша борьба будет продолжаться до тех пор, пока не прекратится геноцид. Те, кто довел этих невинных детей до состояния истощения от голода, обязательно предстанут перед судом истории и правосудия», — подчеркнул Эрдоган.