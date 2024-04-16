Институт «Открытое общество» прекращают деятельность своего национального фонда «Сорос-Кыргызстан», сообщили в организации 15 апреля. В заявлении говорится, что работа будет прекращена в связи с принятием в Кыргызстане закона «об иностранных представителях», который «устанавливает несоразмерные и излишние ограничения на деятельность местных организаций, финансируемых международным сообществом».

«Репрессивный новый закон [«об иностранных представителях»] приведет к тому, что гражданское общество будет действовать в атмосфере неопределенности и запугивания», — заявила президент института «Открытое общество» Бинайфер Новроджи.

Фонд «Сорос-Кыргызстан», основанный фондами «Открытое общество» в 1993 году, за время своей деятельности предоставил более 115 млн долларов на различные проекты в Кыргызстане, сотрудничая как с правительственными организациями, так и с представителями гражданского общества.

«Эти проекты реализовывались в поддержку инициатив в сферах образования и общественного здравоохранения, обеспечения доступа к новым цифровым технологиям, реформы уголовной юстиции и системы юридической помощи и многих других направлений. Теперь на подобную благонамеренную деятельность в интересах страны будет навешиваться несправедливый ярлык «иностранных представителей», — говорится в заявлении «Открытого общества».

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон «об иностранных представителях» 2 апреля. По его словам, новый закон пойдет стране только на пользу, поскольку «все будут работать открыто и на равных условиях».

«Я гарантирую, что никаких преследований не будет. Повторюсь еще раз, мы не собираемся их преследовать. Просто нужно обеспечить открытость. Мы хотим, чтобы народ знал, кого финансируют из-за границы. Мы также добиваемся того, чтобы они осуществляли деятельность в соответствии со своим уставом. Что в этом плохого? Не следует понимать, что прозрачность означает, что государство интересуется их средствами», — отметил президент.