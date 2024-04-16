Крупнейшие компании, занимающиеся производством популярного напитка «бабл-ти» — ароматизированных молочных чаев с шариками из тапиоки (боба), планируют провести первичное публичное размещение акций (IPO), пишет FT.

Этот напиток, ставший глобальным феноменом, получил особую популярность в Китае и Азии.

Как отмечается, компания Mixue, один из производителей пузырькового чая, насчитывает 3000 точек продаж за пределами Китая. По данным отраслевой ассоциации, стоимость бизнеса по производству пузырькового чая выросла вдвое с 2018 по 2022 год, достигнув $14 млрд, и ожидается дальнейшее расширение рынка.

«Кофе — это иностранный продукт, в то время как чай очень китайский», — отметил шанхайский бренд-консультант, объясняя, что спрос на «бобу» частично обусловлен национальной гордостью.

В Великобритании, где пузырьковый чай также набирает популярность, его особенно полюбили молодые мусульманские потребители, пишет BBC. Как рассказала основательница одной из таких компаний, «пузырьковый чай идеален для тех, кто не может пить алкоголь и не хочет кофе». По этой причине мусульмане приняли пузырьковый чай в качестве любимого напитка.

Она отметила, что компания начала продавать пузырьковый чай в британском Мидлендсе в 2015 году, а через два года «бабл-ти» стал популярен среди мусульманских клиентов.

«Я помню, как приходилось объяснять... что продукты халяльные, без желатина и вегетарианские», — говорит она.

Стоит отметить, что в Англии и Уэльсе мусульмане составляют 6,5% населения и также являются одной из самых молодых групп.