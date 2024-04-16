ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
В РФ мигрантов отстраняют от такси
Запрет на работу в такси для мигрантов ввели уже в более чем 10 регионах России
В РФ мигрантов отстраняют от такси
Фото: Reuters / Others
16 апреля 2024 г.

Власти Камчатского края ввели ограничения на работу мигрантов в сфере такси и других отраслях. Соответствующее постановление подписал глава региона Владимир Солодов. Он сообщил, что мера направлена на повышение безопасности в сфере такси.

По его словам, «мигранты, которые совершают различные преступления в регионе, заняты в такси». Запрет на Камчатке вступит в силу к концу весны 2024 года.

Ранее аналогичные ограничения на работу мигрантов были введены в Новосибирской области. Помимо такси, запрет коснулся и других отраслей, в том числе розничной торговли.

Ограничения на работу мигрантов в такси также действуют в Самарской, Тульской, Магаданской, Челябинской, Калужской и Тюменской областях, а также в Якутии и Крыму.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us