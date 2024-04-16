Власти Камчатского края ввели ограничения на работу мигрантов в сфере такси и других отраслях. Соответствующее постановление подписал глава региона Владимир Солодов. Он сообщил, что мера направлена на повышение безопасности в сфере такси.

По его словам, «мигранты, которые совершают различные преступления в регионе, заняты в такси». Запрет на Камчатке вступит в силу к концу весны 2024 года.

Ранее аналогичные ограничения на работу мигрантов были введены в Новосибирской области. Помимо такси, запрет коснулся и других отраслей, в том числе розничной торговли.

Ограничения на работу мигрантов в такси также действуют в Самарской, Тульской, Магаданской, Челябинской, Калужской и Тюменской областях, а также в Якутии и Крыму.