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Австралия не ждет, а готовится
Ракеты, дроны и корабли станут приоритетными направлениями в новом оборонном бюджете Австралии на фоне напряженности в регионе
Австралия не ждет, а готовится
Ракеты, дроны и корабли станут приоритетными направлениями в новом оборонном бюджете Австралии на фоне напряженности в регионе / Photo: Reuters
17 апреля 2024 г.

В течение следующего десятилетия Австралия увеличит расходы на оборону на 32 млрд долларов США и проведет пересмотр оружейных программ, делая упор на ракеты, беспилотники и военные корабли. Решение принято из-за риска конфликта между Китаем и США в Тихоокеанском регионе.

О новом финансировании в среду объявил министр обороны Ричард Марлз.

«Оптимистические предположения, которыми руководствовалось оборонное планирование после окончания холодной войны, давно ушли в прошлое», — сказал Марлз в своем выступлении в национальном пресс-клубе.

«Для нашей среды характерны неопределенность и напряженность укоренившейся и усиливающейся стратегической конкуренции между США и Китаем», — добавил он.

Чуть более 40% оборонного бюджета выделяется на флот, включая программу создания атомных подводных лодок AUKUS, а также подводные беспилотники Ghost Shark.

Около 20% бюджета будет направлено на ракетные программы. Появятся новые ракеты большей дальности для военно-воздушных сил и армии, программы противоракетной обороны и отечественное производство управляемого оружия.

Военные базы по всей северной части страны, где американские морпехи ежегодно проходят тренировки и учения, получат до 11,5 млрд долларов США на модернизацию.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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