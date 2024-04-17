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Китай и фентаниловый кризис в США
Китай пытается подпитывать эпидемию фентанила в США, субсидируя производство веществ, необходимых для получения этого наркотика, говорится в заявлении американского Комитета Палаты представителей по делам Китая
Китай и фентаниловый кризис в США
США захлестнула волна опиоидной эпидемии / Photo: Reuters
17 апреля 2024 г.

Комитет Палаты представителей по делам Китая обвинил Пекин в поддержке эпидемии фентанила в США. В докладе комитета утверждается, что Китай финансирует производство прекурсоров, которые необходимы для создания фентанила и других синтетических опиоидов.

Доклад Комитета Палаты представителей по делам Китая также указывает на то, что Китай мешает американским расследованиям незаконного производства фентанила. По информации комитета, китайские власти предупреждают подозреваемые предприятия о предстоящих проверках, позволяя им скрыть доказательства своей деятельности.

Следователи комитета во вторник сообщили, что они получили доступ к правительственному сайту, на котором указано, что компании, производящие определенные прекурсоры фентанила, могут получать налоговые льготы, если экспортируют эти вещества за пределы Китая.

Бывший генеральный прокурор США Уильям Барр на слушаниях в Палате представителей указал на наличие «убедительных свидетельств» в докладе, связанных с предполагаемым субсидированием Китаем прекурсоров для производства фентанила. Барр выразил мнение, что США следует призвать китайское правительство к более строгому регулированию этой сферы.

Фентанил, мощный синтетический опиоид, стал одной из главных причин резкого роста смертности от передозировок в США. Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе отмечают, что за последнее десятилетие количество смертельных случаев от передозировок наркотиков более чем удвоилось, в значительной степени из-за нелегального фентанила.

По данным Управления по борьбе с наркотиками США (DEA), основной поток нелегального фентанила в страну идет из Мексики, тогда как химические прекурсоры для его производства поступают из Китая.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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