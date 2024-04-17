В Дагестане задержали главу МЧС Чеченской Республики Алихана Цакаева. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Чиновник был задержан на контрольно-пропускном пункте в Дагестане с применением силы. На опубликованном видео показано, как сотрудники полиции вытащили его из машины и положили на землю.

Согласно российским СМИ, автомобиль Цакаева был остановлен из-за того, что он двигался по встречной полосе и водитель не выполнил требование сотрудников ДПС. По предварительным данным, высокопоставленный чиновник находился в нетрезвом состоянии.

На место происшествия прибыл автомобиль батальона ДПС Чеченской Республики, а также три автомобиля с наклейками «Спецназ-Ахмат». Пассажиры трех последних машин потребовали освободить чеченского чиновника и в итоге увезли Цакаева.

С марта 2022 Алихан Цакаев занимает должность начальника Главного управления МЧС по Чеченской Республике. В период с февраля 2020 года он занимал должность заместителя главы регионального МЧС по антитеррористической деятельности. Служил в различных подразделениях МВД Чечни более 16 лет.

Цакаев награжден орденом Кадырова, четырьмя орденами Мужества, медалью «За отличие в охране общественного порядка», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За отвагу».