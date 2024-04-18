По данным ООН, Иран закрыл ядерные объекты в стране из-за опасений ответного удара со стороны Израиля. Глава Международного агентства по атомной энергии ООН (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, заявил в среду, что инспекторы ООН в Иране «были проинформированы иранским правительством» о ситуации.

«Все ядерные объекты, которые мы ежедневно инспектируем, останутся закрытыми по соображениям безопасности», — добавил директор МАГАТЭ.

Тегеран также пригрозил «суровым и широкомасштабным ответом» на любой израильский удар по Ирану.

Израильские СМИ сообщали, что Тель-Авив уже приготовил ответ на недавнюю иранскую воздушную атаку. При этом сообщается, что дата военного ответа Израиля пока не определена.

Сообщалось, что израильское военное руководство среди возможных вариантов ответа рассматривало как убийство офицеров иранской Революционной гвардии, так и удары по ядерной инфраструктуры Тегерана.

«Запуск такого количества ракет, крылатых ракет и беспилотников на израильскую территорию будет встречен ответом», - сказал начальник штаба израильской армии Герци Ха-Леви, не сообщив подробностей принятого решения.

Напомним, что в ночь на 14 апреля Иран совершил воздушную атаку на Израиль, запустив сотни ракет и БПЛА. Это стало ответом Тегерана на предположительно израильский удар по комплексу дипломатических зданий Ирана в Дамаске, в результате чего погибли ряд высокопоставленных иранских офицеров.