Касым-Жомарт Токаев принял в Акорде Главу Республики Саха Айсена Николаева. Казахстанский лидер отметил, что многогранные связи двух тюркских республик развиваются весьма динамично.

«Мы с большим интересом смотрим на перспективы нашего взаимодействия и сотрудничества. У нас самые теплые отношения к Вашей Республике, якутскому народу, очень много общего. Хотел бы особо отметить, что Вас сопровождает большая делегация в составе представителей делового мира и искусства», — заявил глава Казахстана.

Лидеры обсудили направления сотрудничества в таких сферах, как сельское хозяйство, добывающая промышленность, цифровизация и туризм.

«Казахстан и Россия придают важное значение всестороннему развитию межрегионального взаимодействия», — отмечается в сообщении пресс-службы Токаева.

Николаев выразил слова поддержки народу Казахстана и пожелал скорейшего преодоления всех трудностей, возникших в результате паводков.

Ранее в Астане стартовали Дни Республики Саха (Якутия). Многоплановое мероприятие, которое пройдет с 18 по 23 апреля, включит в себя события в сфере культуры, спорта, торговли, официальные встречи. Ключевым событием культурной программы станет показ оперы олонхо (эпическое народное искусство у саха — ред.) «Ньургун Боотур».