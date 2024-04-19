Аргентина обратилась к НАТО с просьбой предоставить стране статус глобального партнера. Этот статус не означает вступление южноамериканского государства в военный альянс, однако открывает путь к более тесному политическому сотрудничеству и взаимодействию в сфере безопасности.

Заявка на сближение с НАТО стала еще одним шагом правого правительства президента Хавьера Милея на пути к сближению с США.

Глава Минобороны Аргентины Луис Петри подал официальный запрос во время переговоров с заместителем генсека НАТО Мирчей Джоанэ в Брюсселе. Джоанэ заявил, что приветствует заявку Аргентины на получение статуса аккредитованного партнера в альянсе. Это не означает, что Буэнос-Айрес автоматически становится союзником блока, поскольку страна не входит в географическую зону НАТО.

Это также не обязывает Аргентину участвовать в коллективных военных учениях. В начале апреля на мероприятиях в честь 75-летия альянса генсек Йенс Столтенберг уточнил, что членство в НАТО ограничено странами Европы, Турцией, Канадой и США. Теперь заявку Аргентины должны одобрить все 32 члена НАТО.

Возникает вопрос, одобрит ли прошение правительство Великобритании, с которой у Аргентины остаются напряженные отношения с 1982 года — с тех пор, как две страны воевали из-за спорных Фолклендских (Мальвинских) островов в Южной Атлантике.

Статус глобального партнера НАТО имеют также Афганистан, Австралия, Ирак, Япония, Республика Корея, Монголия, Новая Зеландия и Пакистан. Пока единственным партнером НАТО в Латинской Америке остается Колумбия.

Статус предоставит Аргентине доступ к передовым технологиям НАТО, системам безопасности и к программам обучения, которые ранее были недоступны, заявили в аргентинском правительстве. «Аргентина играет важную роль в Латинской Америке, — отметил Джоанэ в штаб-квартире НАТО. — Более тесное политическое и практическое сотрудничество может принести пользу обеим сторонам».

Хавьер Милей продвигает радикальную либертарианскую программу, направленную на отмену многолетних протекционистских торговых мер, чрезмерных расходов и снижение госдолга страны. За четыре месяца своего президентства он кардинально изменил внешнюю политику Аргентины, сделав ее безоговорочным партнером США и Израиля.

На прошлой неделе правительство США сообщило, что впервые за 20 лет предоставляет Аргентине $40 млн иностранного военного финансирования. Это лишь первый транш, но он стал символическим: такую же помощь получают ключевые союзники Вашингтона, включая Израиль.

Средства США помогут оплатить счет за 24 американских истребителя F-16, которые Аргентина купила у Дании ранее на этой неделе. Министр обороны Петри назвал приобретение современных боевых самолетов «самой важной военной покупкой со времен возвращения Аргентины к демократии» в 1983 году.