Турецкие беспилотники Bayraktar TB2 оказывают значительную помощь властям Мали в контроле над своими территориями. Об этом в четверг заявил глава МИД Мали Абдулайе Диоп.

Выступая на заседании Совместной экономической комиссии Турция-Мали, состоявшемся в Анкаре, Диоп подчеркнул тесное сотрудничество между странами в области обороны и безопасности. Он добавил, что использование боевых БПЛА помогло Мали достичь высоких результатов. Кроме того, он выразил готовность Мали совместно с «надежными, дружественными и стратегическими партнерами, такими как Турция», модернизировать ряд областей, включая сельское хозяйство, текстильную и горнодобывающую промышленность.

В свою очередь министр промышленности и технологий Мехмет Фатих Каджир сообщил, что стороны пришли к о правовым договоренностям, которые призваны улучшить инвестиционный климат, увеличить объем торговли, а также расширить сотрудничество в ряде отраслей, особенно в оборонной промышленности.

В начале года сообщалось, что Мали получила очередную партию знаменитых турецких боевых беспилотников для помощи западноафриканской стране в борьбе с растущей террористической угрозой.

Беспилотники Bayraktar TB2, созданные турецкой компанией Baykar, уже помогли переломить ход конфликтов во многих странах, включая Азербайджан, Ливию и Украину. По данным компании, на сегодняшний день БПЛА экспортируются в более чем 32 страны.