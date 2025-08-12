Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел совместную пресс-конференцию с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили, прибывшим в Анкару с первым официальным визитом.

Эрдоган подчеркнул, что Турция и Грузия — не только соседи, но и стратегические партнеры, связанные глубокими историческими, культурными и гуманитарными связями. Он напомнил, что Турция на протяжении 17 лет остается крупнейшим торговым партнером Грузии. По его словам, ранее поставленная цель в 3 млрд долларов была достигнута, и теперь стороны движутся к новому ориентиру — 5 млрд.

Президент отметил, что Турция намерена и дальше стимулировать взаимные инвестиции. В Грузии работают более двух тысяч турецких компаний, а общий объем прямых турецких инвестиций приближается к 1,5 млрд долларов. Турецкие подрядчики реализовали в стране около 300 проектов на сумму 5,5 млрд долларов, в основном в инфраструктурной сфере.

В числе приоритетных тем сотрудничества Эрдоган выделил транспорт и логистику. Он подчеркнул ключевое значение железной дороги Баку–Тбилиси–Карс как опорной линии «Срединного коридора», соединяющего Восток и Запад.

Президент также отметил перспективы взаимодействия в оборонной промышленности и военной сфере.