Анкара и Тбилиси укрепляют стратегическое партнерство
В Анкаре прошли переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Грузии Михаила Кавелашвили, посвященные развитию стратегического партнерства
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел совместную пресс-конференцию с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили / AA
12 августа 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел совместную пресс-конференцию с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили, прибывшим в Анкару с первым официальным визитом.

Эрдоган подчеркнул, что Турция и Грузия — не только соседи, но и стратегические партнеры, связанные глубокими историческими, культурными и гуманитарными связями. Он напомнил, что Турция на протяжении 17 лет остается крупнейшим торговым партнером Грузии. По его словам, ранее поставленная цель в 3 млрд долларов была достигнута, и теперь стороны движутся к новому ориентиру — 5 млрд.

Президент отметил, что Турция намерена и дальше стимулировать взаимные инвестиции. В Грузии работают более двух тысяч турецких компаний, а общий объем прямых турецких инвестиций приближается к 1,5 млрд долларов. Турецкие подрядчики реализовали в стране около 300 проектов на сумму 5,5 млрд долларов, в основном в инфраструктурной сфере.

В числе приоритетных тем сотрудничества Эрдоган выделил транспорт и логистику. Он подчеркнул ключевое значение железной дороги Баку–Тбилиси–Карс как опорной линии «Срединного коридора», соединяющего Восток и Запад.

Президент также отметил перспективы взаимодействия в оборонной промышленности и военной сфере.

По его словам, на переговорах обсуждались региональные и международные вопросы, включая безопасность Черного моря, мирные процессы на Кавказе, войну в Украине и гуманитарную катастрофу в Газе. Эрдоган подтвердил неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии.

Турция и Грузия продолжают развивать трехсторонние форматы с участием Азербайджана. В ближайшее время планируется провести встречу министров иностранных дел в Турции.

Эрдоган сообщил, что довел до грузинской стороны ожидания по безопасному и достойному возвращению турок-ахыска на историческую родину и пообещал оказывать поддержку этому процессу.

Он выразил уверенность, что стратегическое партнерство между странами будет укрепляться, и пожелал успеха грузинскому народу.

Эрдоган также выразил надежду, что матч отборочного турнира Чемпионата мира по футболу между сборными Турции и Грузии 4 сентября в Тбилиси укрепит дружеские связи между народами.

