Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого обсудил двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы.
Эрдоган отметил, что считает ценным прогресс, достигнутый на украинско-российских прямых переговорах в Стамбуле, и выразил надежду на получение «значимых результатов по вопросу прекращения огня» в следующих раундах, что станет шагом к устойчивому миру.
Турецкий лидер заявил, что Анкара готова принять на своей территории саммит на уровне лидеров и убежден, что создание рабочих групп в военной, гуманитарной и политической сферах позволит подготовить почву для этой встречи.
Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжит поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.