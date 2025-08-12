ТУРЦИЯ
Турция готова принять саммит по Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о готовности принять у себя саммит по Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский / AA
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого обсудил двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы. 

Эрдоган отметил, что считает ценным прогресс, достигнутый на украинско-российских прямых переговорах в Стамбуле, и выразил надежду на получение «значимых результатов по вопросу прекращения огня» в следующих раундах, что станет шагом к устойчивому миру. 

Турецкий лидер заявил, что Анкара готова принять на своей территории саммит на уровне лидеров и убежден, что создание рабочих групп в военной, гуманитарной и политической сферах позволит подготовить почву для этой встречи. 

Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжит поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. 

