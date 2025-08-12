Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого обсудил двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы.

Эрдоган отметил, что считает ценным прогресс, достигнутый на украинско-российских прямых переговорах в Стамбуле, и выразил надежду на получение «значимых результатов по вопросу прекращения огня» в следующих раундах, что станет шагом к устойчивому миру.