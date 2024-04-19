Лиз Трасс, бывший премьер-министр Великобритании, считает, что «глубинное государство» не даст спокойной жизни Трампу в случае его победы на грядущих выборах в США. По ее словам, именно оно вынудило ее в свое время покинуть пост главы правительства.

«Глубинное государство подорвало первый срок господина Трампа и подорвало мое пребывание на посту премьер-министра Великобритании, вынудив меня уйти в отставку спустя 49 дней», - заявила политик.

«Я предполагала, что смогу продвинуть ту повестку, ради которой меня избрали. Как же я ошибалась. Непрозрачное британское глубинное государство подорвало предложенные мною реформы, и его аналог в Америке нацелится на Трампа, если он победит в ноябре. Глубинное государство начнет подрывать его позиции еще интенсивней, чем это было во время его первого срока», - считает экс-премьер Великобритании.

В начале этой недели в свет вышла ее книга «Десять лет для спасения Запада» (Ten Years To Save The West). Трасс утверждает, что хочет видеть глобальное «возрождение консервативного движения» и преподносит книгу как предостережение против авторитаризма и угрозы, исходящей от «модных идей, распространяемых глобальными левыми».

«У нас суровый выбор, который мы должны сделать, если хотим избежать управляемого упадка западной архитектуры, которая руководила поколениями относительного мира и процветания», - заявила Трасс.

В своей книге политик сравнила экоактивизм с арбузом: «...снаружи зеленые, красные внутри — современный ребрендинг социализма.»

«Пришло время консерваторам дать отпор арбузам и призвать их к ответу за ущерб, который они наносят», — пишет Трасс.