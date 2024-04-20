Турциия с удовлетворением восприняла сообщение о достижении соглашения на заседании Государственной комиссии по делимитации границ между Азербайджаном и Арменией, состоявшемся 19 апреля 2024 года. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции.

В ходе заседания было решено вернуть Азербайджану четыре деревни, которые находились под армянской оккупацией в течение 30 лет, а также продолжить работы по делимитации границ.

«Этот позитивный прогресс, достигнутый в ходе прямых переговоров, является важным шагом на пути к подписанию окончательного мирного соглашения», – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.