ТУРЦИЯ
1 МИН ЧТЕНИЯ
Турция приветствует договоренности Баку и Еревана
Анкара выразила удовлетворение соглашением о возвращении Азербайджану четырех деревень и продолжении работ по делимитации
Турция приветствует договоренности Баку и Еревана
Турция приветствует договоренности Баку и Еревана / Photo: AA
20 апреля 2024 г.

Турциия с удовлетворением восприняла сообщение о достижении соглашения на заседании Государственной комиссии по делимитации границ между Азербайджаном и Арменией, состоявшемся 19 апреля 2024 года. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции.

В ходе заседания было решено вернуть Азербайджану четыре деревни, которые находились под армянской оккупацией в течение 30 лет, а также продолжить работы по делимитации границ.

«Этот позитивный прогресс, достигнутый в ходе прямых переговоров, является важным шагом на пути к подписанию окончательного мирного соглашения», – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us