ТУРЦИЯ
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Турция обвиняет Израиль в попытках скрыть убийства
Представитель правящей партии Турции Омер Челик охарактеризовал «бесстыдное заявление» израильского МИД против президента Эрдогана как попытку замаскировать «массовые убийства»
Турция обвиняет Израиль в попытках скрыть убийства
Омер Челик / Фото: АА / Others
20 апреля 2024 г.

Официальный представитель Партии справедливости и развития Омер Челик на своей странице в соцсети X выступил с резкой критикой в адрес Израиля.

По его словам, «бесстыдное заявление министра иностранных дел Израиля», направленное против президента Турции, «является не чем иным, как попыткой замаскировать совершенные израильским правительством массовые убийства».

Челик назвал Израиль «детоубийцами», которые «враждебно относятся к любым инициативам по прекращению огня и миру».

«Поэтому мы знаем, что политика нашего президента, направленная на обеспечение прекращения огня и перемирия, стала мишенью для этих преступных группировок, осуществляющих массовые убийства», — заявил Челик.

«Но что бы они ни делали, они уже осуждены человечеством и однажды предстанут перед судом», — заключил представитель правящей партии.

ИСТОЧНИК:TRT World
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