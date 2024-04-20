«Мы вам принесли цивилизацию»

Об имперской природе России написано много. Российская империя являлась классическим примером колониальной державы, захватывающей новые территории и эксплуатирующей ресурсы своих колоний. Вплоть до развала СССР такими колониями являлись и страны Центральной Азии.

Как и в любой империи, в Российской существовала четкая иерархия, которая отделяла носителей взглядов метрополии от захваченных «варваров». В российской модели она проявлена по отношению к тому насколько человек является «русским», насколько он включен в имперскую культурную политику. При этом русские всегда являлись государствообразующей нацией, которая объявлялась носителем всего того «прекрасного» и «цивилизационного», которое Москва несла «отсталым» народам.

Эта идеологическая система сохранилась и сегодня, примеров тому масса: «сдаем квартиру только славянам», «хватит кормить Кавказ», а также бесконечные уничижительные оскорбления нерусских народов.

Бывшие колонии носители «русского мира» продолжают считать если не своей территорией, то как минимум обязанными Москве своей государственностью, которая им якобы была подарена в советские времена. Эта позиция активно продвигается на самых высоких уровнях власти.

«Возникает вопрос: если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом вдруг решила выйти из состава этого Союза — ну, хотя бы тогда выходила с тем, с чем пришла. И не тащила бы с собой подарки от русского народа», — сказал президент РФ Владимир Путин в 2020 году.

Говоря о «подарках русского народа» Путин как раз имел в виду ту самую инфраструктуру, которую русские построили в колониях якобы исключительно за свой счет.

За своим лидером вольно или невольно повторяют и русские «релоканты», когда говорят гражданам республик, которые их приютили, что русский мир «дал вам цивилизацию». Это классическое отношение представителя метрополии к «второсортному» жителю колонии.

Мигранты из Центральной Азии годами испытывали на себе такое отношение в России. С момента массовой релокации они стали испытывать его и у себя дома. Русские мигранты массово жалуются в соцсетях на то, что их не обслуживают на русском языке и не позволяют им вести себя «как у себя дома».

Одно из местных кыргызских изданий «Вечерний Бишкек» описывает следующую ситуацию:

«Недавно граждане были возмущены тем, что один из таких представителей (релокантов – прим. ред.) устроил разборку в одном из бассейнов местного курорта Ысык-Ата. Мужчина отказался надевать плавки и пытался залезть в воду к другим посетителям в «семейниках». Такое поведение местные отдыхающие не оценили и выгнали «туриста» взашей. Перед уходом он и его спутница успели наговорить кыргызстанцам не на одну статью УК КР».

Высокомерное отношение к местному населению, агрессивное поведение и отсылка на право «белого человека» вести себя в бывшей колонии как он того пожелает, вызывают у граждан стран Центральной Азии опасения не только бытового, но и политического характера.

«Путин, защити русских и введи войска!»

Российских мигрантов в Центральной Азии можно разделить на две категории. Первые — гражданские активисты и представители оппозиции, которые уехали из России сразу после вторжения в Украину. Их мотивы были скорее идеологическими.

Вторые приехали вследствие объявления мобилизации. Их идеологический компас разнонаправлен. Многие из них открыто симпатизируют политике Путина, но не хотят за нее умирать.

Вторая категория «релокантов» стала вызывать серьезные опасения как потенциальная угроза национальной безопасности стран Центральной Азии.

Наибольшее беспокойство российская агрессия в Украине и последующий наплыв «релокантов» вызвал в Казахстане, который имеет самую протяженную границу с Россией. В последние годы, на фоне попыток местных властей усилить позиции казахского языка в республике, российские официальные лица и государственные СМИ обвиняли Казахстан в притеснении русских.

В начале апреля депутат Госдумы РФ Андрей Луговой выпустил фильм «Казахстанский надрыв», в котором обвиняет республику в том же самом, в чем раньше Москва обвиняла Украину.

Двухсерийный документальный фильм Лугового описывает Казахстан как страну, подконтрольную Западу.

«Для Великобритании Казахстан — это лишь кормовая база, сырьевой придаток, который плотно сидит на нефтяной игле, не имея на своей территории мощностей для самостоятельной переработки. Зато имеет двадцатипроцентную инфляцию и наивысший уровень коррупции. Вот к чему приводят мечты о дружбе с британскими господами», — утверждает Луговой в фильме.

По словам Лугового в Казахстане больше всего появилось «недоброжелателей» России. Автор фильма обвиняет Казахстан в дерусификации, отмечая усиление роли казахского языка и смену названий железнодорожных станций на казахские.

Попыткам России захватить и расчленить Украину в 2014 и 2022 годах предшествовали аналогичные обвинения в «русофобии».

«Если пробитая в суверенитете Казахстана брешь продолжит расширяться, народ Казахстана, одурманенный сладкими речами британцев по примеру украинских «небратьев» окажется под чужаком на своей земле, то боюсь, даже усилий России не хватит, чтобы снова удержать наших восточных соседей от шага в бездну», — угрожает Луговой, прямо ссылаясь на украинский кейс.

В случае если Москва решит применить в отношении Казахстана тот же сценарий что и в Украине, «релоканты», которые возмущены «притеснением» русского языка будут эффективным подспорьем для развертывания подрывной деятельности в республике.

«Релоканты поднимут вам экономику!»

Один из тезисов, активно продвигаемых мигрантами из России, является «экономическая польза», которую «релоканты» якобы могут принести странам Центральной Азии.

Правда заключается в следующем: после приезда в республики так называемых «релокантов» в странах региона произошел резкий обвал валютного рынка, который был спровоцирован дефицитом долларов и евро, что крайне негативно отразилось на гражданах и экономической ситуации в целом.

Кроме того, приезд российских мигрантов резко поднял цены на недвижимость, которые стали неподъемными для местных жителей.

«После прибытия гостей в республике в несколько раз подскочили цены на аренду жилья. Если раньше за 1-комнатную квартиру в центре столицы просили от 300 долларов, то в последнее время аренда достигает 600-700 долларов США. Понятно, что большинству граждан со средней заработной платой в 30 тыс. сомов съем недвижимости в городе оказался не по карману», — отмечает кыргызское издание «Вечерний Бишкек».

Деньги, которые привезли с собой «релоканты» не дали толчка развитию экономик, а скорее поспособствовали раскачке инфляции. Сбить ее помогли только повышения ключевых ставок.

Помимо этого, массовый переезд россиян поставил банки постсоветских стран в зависимость от средств «релокантов». К такому выводу пришли эксперты департамента по экономическим и социальным вопросам ООН в докладе «Экономическая ситуация в мире и прогнозы на 2024 г.».

Согласно докладу в финансовом секторе некоторых республик начали появляться существенные дисбалансы, вызванные миграцией капитала из России. Этот поток средств не был сопровожден аналогичным увеличением валютных кредитов, что создало перекос между открытием счетов и кредитованием. Отмечается также, что доходы банков этих стран во многом зависят от комиссионных за конвертацию валют. Например, в Кыргызстане, по данным с апреля 2022 по март 2023, непроцентные доходы составили в среднем 62% от валового банковского дохода.

В ООН отмечают, что серьезным риском для банков стран СНГ может стать уход значительной части «релокантов». Это может привести к массовому оттоку депозитных средств, что станет болезненным ударом по финансированию банковских систем.

Таким образом переезд российских мигрантов в страны Центральной Азии нанес удар по экономике республик как в краткосрочном диапазоне, так и в долгосрочном, поставив банковский сектор региона в опасное зависимое положение.