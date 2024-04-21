Украинские и западные лидеры выразили одобрение в связи с крайне необходимым для нужд Киева пакетом помощи, одобренным накануне Палатой представителей США. В то же время в России заявили, что «США выделением помощи заставляют ВСУ воевать до последнего украинца».

«Украина использует оружие, предоставленное странами НАТО, чтобы ослабить российские боевые возможности. Это укрепляет нашу общую безопасность в Европе и Северной Америке, — написал в X генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Олаф Шольц также поддержали помощь. По словам фон дер Ляйен, «Украина заслуживает всю возможную поддержку, которую она может получить против России».

Олаф Шольц посчитал одобрение пакета «сильным сигналом». «Мы стоим на стороне украинцев, сражающихся за свою свободную, демократическую и независимую страну», — добавил Шольц.

Министры иностранных дел Германии и Великобритании – Анналена Бербок и Дэвид Кэмерон – также прокомментировали решение нижней палаты Конгресса. «Главное препятствие для помощи США Украине преодолено. Сердца самых важных союзников Украины снова бьются в одном ритме», — написала в соцсети X Бербок.

«Если Путин сомневался в решимости Запада поддерживать Украину, это демонстрирует ему, что наша общая воля непоколебима», — заявил Кэмерон.

Меж тем председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал помощь, заявив, что она подталкивает Украину к продолжению боевых действий, что «окончательно похоронит экономику и лишит ее будущего». По его словам, большая часть помощи будет освоена американцами для пополнения своих арсеналов.

Напомним, накануне Палата представителей США после длительных споров и пререканий одобрила выделение 95 млрд долларов иностранной помощи Украине, Израилю и другим союзникам.

Законопроект, поддержанный как демократами, так и республиканцами после месяцев противодействия со стороны ультраправых конгрессменов, предусматривает выделение 61 млрд долларов помощи Украине.

Решение было принято подавляющим большинством голосов. Многие демократы аплодировали стоя и размахивали украинскими флагами.

Президент Украины Владимир Зеленский, ранее предупреждавший, что без американского финансирования его страна проиграет войну, выразил благодарность за решение американских законодателей.