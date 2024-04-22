Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские военные будут тщательно анализировать ситуацию и принимать необходимые меры в ответ на возможное размещение американского ядерного оружия в Польше.

«Военные, разумеется, в случае реализации таких планов будут анализировать ситуацию и в любом случае будут делать все необходимое, все необходимые ответные шаги с тем, чтобы гарантировать нашу безопасность», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна готова пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия.

«Если наши союзники решат разместить ядерное оружие в рамках Nuclear Sharing также и на нашей территории для укрепления безопасности восточного фланга НАТО, мы к этому готовы. Мы являемся союзником в Североатлантическом альянсе, и у нас тоже есть обязательства в этом отношении, а это значит, что мы просто реализуем общую политику», — сказал президент Дуда.

Анджей Дуда уточнил, что вопрос о размещении американского ядерного оружия на территории Польши уже длительное время обсуждается в рамках польско-американских переговоров.

«Я уже говорил об этом несколько раз. Должен признаться, что, когда меня об этом спросили, я заявил о нашей готовности», — добавил польский лидер.

Дуда указал на усиление Россией своих военных позиций в Калининградской области. Он также отметил, что Россия недавно перебросила свое ядерное оружие в Беларусь, что вызывает опасения в регионе.

Программа Nuclear Sharing позволяет США размещать свое ядерное оружие на территории стран-членов НАТО, которые сами не обладают таким оружием.