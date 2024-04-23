«Роскосмос» и российский центр Хруничева обратились к Казахстану с просьбой продлить запуски ракет «Протон» с космодрома Байконур после 2025 года. Продолжение использования этого типа ракет требует согласия Астаны, так как топливо для «Протонов» содержит высокотоксичные компоненты.

Алексей Варочко, генеральный директор Центра Хруничева, в интервью «РИА Новости» сообщил, что ведутся переговоры с казахскими властями о возможности продолжения пусков.

«Предложения со стороны центра Хруничева и госкорпорации «Роскосмос» проработаны и направлены нашим казахстанским коллегам. Идет процесс поиска путей реализации данного вопроса, в том числе и в рамках Межправительственной комиссии по комплексу «Байконур», — сказал Алексей Варочко.

Варочко, сообщил, что на данный момент имеется десять ракет-носителей «Протон-М» в различной степени готовности. Данные ракеты использовались как для выполнения задач космической программы РФ, так и для коммерческих запусков. Однако, после начала военных действий России против Украины, некоторые заказчики прекратили сотрудничество с «Роскосмосом», что привело к тому, что часть ракет осталась невостребованной.

В связи с этим «Роскосмос» исследует возможные способы использования этих «Протонов». Интерес к продолжению их запусков после 2025 года, несмотря на предыдущее соглашение с Казахстаном о прекращении их использования с космодрома Байконур, объясняется необходимостью найти применение оставшимся ракетам.

Запуски ракет «Протон» с космодрома Байконур становятся предметом острых дискуссий между Россией и Казахстаном, особенно из-за использования в ракетах гептила — крайне токсичного компонента топлива. Это вещество представляет серьезную угрозу как для окружающей среды, так и для здоровья человека.

В 2023 году возник конфликт между «Роскосмосом» и казахстанско-российским предприятием «Байтерек» из-за задолженности, связанной с оценкой экологического воздействия ракеты «Союз-5», предполагаемой к замене «Протонов».

Центр Хруничева, производитель «Протонов», выражает намерение продолжить сотрудничество с Казахстаном, исследуя разные сценарии, включая возможное продолжение использования «Протонов» после 2025 года.