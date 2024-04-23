Прокуратура немецкого Вюрцбурга начала предварительное расследование в отношении немецкого производителя строительных материалов Knauf. Днем ранее немецкая компания ARD сообщила, что концерн участвовал в восстановлении Мариуполя, который российские войска захватили весной 2022 года.

По сообщению СМИ, представитель прокуратуры Вюрцбурга Тобиас Костютч заявил, что предварительное расследование против компании не означает, что фирма подозревается в совершении преступления. По его словам, это «нужно для определения того, существует ли вообще такое предварительное подозрение».

ARD сообщила, что Россия использует цемент Knauf для строительных работ в Мариуполе. В качестве доказательств журналисты привели кадры со стройплощадок разрушенного города, где явно видна техника и продукция немецкого производителя.

Компания отвергла обвинения и заявила, что соблюдает соответствующие правила и санкции. При этом 22 апреля, сразу после появления сообщений о соучастии в операциях в Мариуполе, Knauf выпустила заявление о прекращении деятельности в России в свете «текущих событий».

По данным издания Business Insider, немецкий концерн хочет «передать все операции в России, включая добычу, производство и продажу сырья, местному руководству, чтобы сохранить рабочие места более 4000 сотрудников».

В ноябре 2023 года Украина включила Knauf в список «международных спонсоров войны», поскольку компания отказалась уйти с российского рынка. По оценкам Киева, в 2023 году компания внесла в российский государственный бюджет более $117 млн налогов, что, как утверждают в Украине, Россия использовала для спонсирования войны.