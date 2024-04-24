Ведущие республиканцы в Сенате США призывают главу Белого дома направить федеральных офицеров для защиты университетов и подавления пропалестинских протестов в вузах. Письмо от 25 сенаторов, включая Митча Макконнелла, требует от президента Байдена «немедленно принять меры для восстановления порядка» в университетских городках.

Сенаторы обратились к Меррику Гарланду, генеральному прокурору США, требуя вмешаться в протесты, которые назвали «антисемитскими». Хотя сами протестующие студенты и профессора отмечают мирный характер демонстраций, главным лозунгом которых стал призыв к прекращению израильских ударов в Газе.

Сенаторы требуют привлечь к ответственности «толпы, которые совершили насилие и угрозы в отношении еврейских студентов, аннулировать визы всех иностранных граждан, которые принимали участие в пропаганде терроризма, и привлечь к ответственности школьных администраторов, которые бездействовали вместо того, чтобы защищать своих учеников».

21 апреля полиция арестовала около 150 протестующих на пропалестинских демонстрациях в Йельском и Колумбийском университетах. Последний объявил, что занятия будут проводиться дистанционно до конца семестра.

Руководители вузов, особенно в Колумбийском университете, столкнулись с яростной критикой как со стороны протестующих и прогрессивно настроенных демократов, так и со стороны консервативных республиканцев.

Сенатор от Миссури Джош Хоули и сенатор от Арканзаса Том Коттон призвали Джо Байдена направить войска национальной гвардии в студенческие городки. Студенты ведущих университетов «Лиги плюща» США, включая Гарвард, Принстон, Йель, Беркли и MIT, объявили о масштабных протестах, требуя, чтобы университеты отказались от инвестиций в оружейные компании и другие компании, связанные с Израилем.

Профессора Нью-Йоркского и Колумбийского университетов написали открытое письмо, отрицая, что протестующие занимались антисемитизмом или запугиванием других посредством демонстрации.

В письме говорилось, что решение руководства вузов вызвать полицию было «произвольным», никаких доказательств антисемитских лозунгов со стороны студентов представлено не было.